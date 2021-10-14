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رئيس اتحاد كرة السلة يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز 3 × 3
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:52 م
الفجر السعودي
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي نادي الهلال ببطولة 3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14 .
وشارك في
البطولة 12 نادياً من أندية الدوري الممتاز وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من
الفرق المشاركة, إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3x3 واللجنة المجتمعية
باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على
هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين
السابقين وهم محسن خلف - ابراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.