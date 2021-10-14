رئيس اتحاد كرة السلة يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز ‏3 × 3

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي نادي الهلال ببطولة ‏3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14 .

وشارك في البطولة 12 نادياً من أندية الدوري الممتاز وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة, إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة ‏3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.

وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين وهم محسن خلف - ابراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.