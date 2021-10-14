Advertisements

كشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر "تيك توك" لشخص يرقص بالطريق العام

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:53 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر تطبيق "تيك توك" المقطع الأول (يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء بعض الحركات الاستعراضية "الرقص" أعلى الرصيف ويظهر خلفه بعض رجال الشرطة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، والمقطع الثانى يظهر خلاله ذات الشخص يقوم بذات الحركات بمنتصف الطريق على خط عبور المشاه أمام السيارات خلال توقفها بإحدى الإشارات المرورية بذات دائرة القسم.

ضبط المتهم 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بذلك على سبيل الهواية للحصول على عدد كبير من المشاهدات على تطبيق "تيك توك".

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مقطعي فيديو الطريق العام الرقص

أخبار تهمك

جلاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك ضد توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

منذ ساعة الا ربع

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة في برشلونة بشأن أجويرو

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو فتاة تلقن طفلة ألفاظ سباب

أجهزة الأمن تكشف ملابسات ترويع المواطنين بـ"كلب" في إمبابة

أمن الدقهلية يضبط 5 متهمين في واقعة تعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

ضبط شخص لتنمره على مهتز نفسيًا باستخدام كلب في الإسكندرية

كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص يؤدي حركة منافية للآداب داخل قطار

رميا لعبة نارية في وجهه.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات فيديو التيك توك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements