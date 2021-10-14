كشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر "تيك توك" لشخص يرقص بالطريق العام

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر تطبيق "تيك توك" المقطع الأول (يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء بعض الحركات الاستعراضية "الرقص" أعلى الرصيف ويظهر خلفه بعض رجال الشرطة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، والمقطع الثانى يظهر خلاله ذات الشخص يقوم بذات الحركات بمنتصف الطريق على خط عبور المشاه أمام السيارات خلال توقفها بإحدى الإشارات المرورية بذات دائرة القسم.



ضبط المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بذلك على سبيل الهواية للحصول على عدد كبير من المشاهدات على تطبيق "تيك توك".



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

