كشف ملابسات "بوست" يدّعي سير سيارات النقل بالطريق بدون لوحات معدنية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا ادعاء انتشار سير سيارات النقل بالطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات.



ضبط المتهم

بالفحص أمكن تحديد القائم على الحساب المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته سيارة، وتبين قيامه بطمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة به.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

