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فينجادا يحضر مباراة زمالك 2003 والمصري بدوري الجمهورية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:56 م
فينجادا
فينجادا
رامي بشاي

حرص البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة على حضور مباراة الزمالك والمصري مواليد 2003 المقامة حاليا على ملاعب الناشئين بالنادي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الجمهورية.

وتواجد فينجادا برفقة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، وطارق يحيي مدير قطاع الناشئين، وأحمد عبد الحليم عضو لجنة اكتشاف المواهب.

وشهدت المباراة تواجد كالفارو مساعد فينجادا ومحمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب.

الكلمات المفتاحية

فينجادا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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