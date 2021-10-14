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تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:00 م
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
أحمد عصام


تقام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال، يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، حيث تشهد البطولة منافسات شرسة بين كبار القارة الأوروبية.

مواعيد الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

وتوج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدراجاو في البرتغال.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، العديد من المفاجأت ومنها خسارة برشلونة في أول جولتين أمام بنفيكا وبايرن ميونخ، وخسارة ريال مدريد أمام تشيريف براسبول المولدوفي على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.

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