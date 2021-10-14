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عاجل - غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة توسكر في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:05 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف

يستعد الفريق الأول بالنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ضد نظيره فريق توسكر الكيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 - 2022.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري الأبطال

تقام مباراة الزمالك مع مضيفه توسكر الكيني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، على ملعب الأخير في كينيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

غيابات الزمالك أمام توسكر الكيني في دوري الأبطال

الزمالك يفقد جهود عدد من لاعبيه في مباراته المقبلة ضد توسكر الكيني حيث فشل النادي في قيد صفقاته الجديدة في قائمة الموسم الجديد بسبب العقوبة الموقعة على النادي، ولن يتواجد مع الأبيض صفقاته الثلاث الجديدة محمود شبانة وعمر كمال وحمدي النقاز.

كما يفقد الزمالك جهود الرباعي العائد من الإعارة بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية وهم، مصطفى فتحي ، محمد أوناجم، ورزاق سيسيه، وعمر السعيد، كما يغيب عن الزمالك أيضًا محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

ستذاع مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني يوم السبت المقبل، عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس على التليفزيون المصري، حيث تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات البطولة القارية بداية من دور المجموعات.

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