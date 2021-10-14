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وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:11 م
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
انتهت أعمال التشطيب بمقر حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي استعدادا لإنطلاقه في الساعات القليلة المقبلة.

وظهر مقر الإفتتاج بدون أي آثار للحريق الذي نشب صباح أمس الأربعاء، حيث رصدت كاميرات "الفجر الفني" صور للقاعة الرئيسية والريد كاربت.

وأكد نجيب ساويرس، أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر إقامته في موعده، ولا نية لتأجيله وذلك عقب قلق البعض بسبب الحريق الذي نشب أمس.

وتنطلق اليوم الخميس الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط مشاركة كبيرة من نجوم وصناع السينما بالوطن العربي والعالم، إذ يحظى المهرجان دائمًا بمتابعة كبيرة سواء على الشاشات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )
وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (صور )

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