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موانئ دمياط تتداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2616 طنا من القمح ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4229 شاحنة ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131 ألفا و72 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142 ألفا و844 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 25504 أطنان شملت 4200 طن رمل و3600 طن ملح و2800 طن مولاس و7810 أطنان يوريا و1400 طن فوسفات و1294 طن نترات و4400 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20544 طنا شملت 8285 طن قمح و1800 طن سكر و2042 طن أبلاكاش و1575 طن رخام و4588 طن خردة و1621 طن حديد و1749 رأسا من الماشية.

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