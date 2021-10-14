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بدء تشغيل خط الطيران "شرم - الأقصر" واستعدادات خاصة لاحتفالية التعامد

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تم الاتفاق اليوم على تشغيل خط طيران جديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر على أن يكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، كما تم الاتفاق بشكل مبدئي علي أن يتم تسيير هذه الرحلة مرة واحدة أسبوعيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك حيث اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وحضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات الوزارتين.

يأتي تشغيل ذلك الخط في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء زيارته لمصر بما يُثري تجربته السياحية، وذلك من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وتعد هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسوف يتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة وركوب الحناطير والقيام بالرحلات النيلية والاستمتاع بأجوائها الساحرة وزيارة الأسواق التقليدية والتي تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة تسيير رحلات طيران أخري بين مطارات كافة المحافظات السياحية لربطها ببعضها البعض، وتزويدها بقطع من المستنسخات الأثرية التي ينتجها مصنع المستنسخات الأثرية، ولوحات إرشادية باللغات المختلفة.

كما تم التنسيق لزيادة عدد رحلات الطيران يوم 21 أكتوبر الجاري لتلبية الطلب على زيارة معبد أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.

وحرص رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال الاجتماع علي توجيه الشكر لوزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعمهما الدائم للقطاع السياحي خاصة في وقت الأزمات حيث كانتا قد أطلقتا في بداية العام الجاري مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.

يذكر أن وزير الطيران المدني حرص علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر 2150 إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و2450 إلى كل من مرسي علم وأسوان.

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