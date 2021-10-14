وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف اليمني

استقبل محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر؛ محمد عيضة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني والوفد المرافق له، ‏لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.



وكيل الأزهر

وقال وكيل الأزهر، إننا حريصون على استمرار برامج الأزهر التدريبية للأئمة والوعاظ، لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة، وأن الأزهر حريص على تعزيز العلاقات مع الشعب اليمني الشقيق، ويرحب بتقديم كافة أوجه الدعم لطلابه وباحثيه، مؤكدًا استعداد الأزهر لاستقبال الأئمة اليمنيين واستضافتهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ؛ لتدريبهم على تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة وإصقالهم بمهارات الداعية المعاصر.



وزير الأوقاف اليمني

من جانبه، أكد وزير الأوقاف اليمني، أن رسالة الأزهر حاضنة للفكر الوسطي المستنير، وهي رسالة عالمية موجهة إلى الإنسانية كلها وليست للعرب والمسلمين فقط، موضحًا أن اليمن في ظل معاناته من الأزمات المتعددة التي فرضها الواقع منذ سنوات؛ يأمل أن تستمر جهود الأزهر الشريف من أجل حماية الشباب اليمني من التطرف وتحصينهم من التشدد والانحراف.