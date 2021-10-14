"البترول": استثمار 12 مليون دولار لزيادة إنتاج البنزين عالي الأوكتان





أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) عن أهم المشروعات المستقبلية والتي شملت مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين عالي الأوكتان بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دولار; ليصل إنتاج الشركة إلى 2 مليون طن سنويا، ومشروع الاستغلال الأمثل للغازات الغنية بالهيدروجين لتعظيم إنتاج البوتاجاز بمقدار 21 ألف طن بتكلفة تقديرية تبلغ 136 مليون جنيه.





وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية البناء على ما تملكه شركات تشغيل مصافي التكرير المصرية من خبرات وتوجهها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للإنتاج البترولي والسوق المحلي وكيانات التكرير; مما ينعكس على زيادة حجم عوائدها ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، وأن ذلك ممكن تحقيقه من خلال مشروعات جديدة ذات جذب استثماري تتسم بالاستدامة والتوافق مع المستقبل.





وأوضح الوزير - في تصريح اليوم /الخميس/ خلال جولة تفقدية لعدد من مشروعات التكرير بالإسكندرية - أن مصفاة تكرير العامرية للبترول بما تشهده حاليا من تطوير لديها فرصة كبيرة لتكون أحد الكيانات المتخصصة في إنتاج عدد من المنتجات البترولية التي تخدم توسعات السوق المحلي وتواكب التطورات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميا.





من جانبه، أوضح المهندس مبروك عبدالله رئيس شركة العامرية للبترول أنها تشهد تطورا حقيقيا تتوافر له كل مقومات النجاح من خلال ما توفره استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة طاقات التكرير، حيث تنفذ العامرية على مدار العامين الماليين الحالي والقادم عددا من المشروعات المتنوعة، منها مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3 ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.





وخلال العرض التوضيحي للمشروعات المستقبلية لمصفاة شركة (أنربك)، شدد الملا على أهمية مواكبة خطط تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، مشيرا إلى ما تتمتع به المنطقة من إمكانيات لإحداث طفرة تستحقها وتقدمها ككيان بترولي يعكس حجم الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التطوير الشاملة لكيانات قطاع البترول ويقدمه بالصورة التي يجب أن يكون عليها في الجمهورية الجديدة.