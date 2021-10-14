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الرئيس التونسي يهدد أعوان تنظيم الإخوان (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات
حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، الأشخاص المضاربين والمحتكرين والمتسببين في ارتفاع الأسعار بالداخل التونسي، مطالبًا السلطات بتطبيق القانون بقوة وحزم.

وقال قيس سعيد إن رفع الأسعار واحتكار السلع الأساسية يهدف إلى التنكيل بالشعب التونسي، في إشارة إلى حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 وأكد الرئيس التونسي، أن هناك إجراءات قانونية لا بد من اتخاذها فورا، لوضع حد للمضاربة والاحتكار وتجويع الشعب والتنكيل به، وأشار للاستعانة بالقوات المسلحة لمنع الاحتكار، كما طالب جهاز القضاء بالقيام بدوره كاملا

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لنفاق هؤلاء وإجرامهم في كل المجالات، و قال إنه على يقين من أنهم سيلتحقون بمزابل التاريخ بعدما سقطت عنهم آخر أوراق التوت وتعرت عوراتهم.

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