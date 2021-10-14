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مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوي الجمهورية حيث تقرر تشغيل ما يقرب من ٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت ١٥ و١٦ اكتوبر على ان تبداء مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار الدكتور شريف فاروق الي انه تم تشكيل لجنة طوارئ علي أعلي مستوي لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل اي عقبات قد تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين ان وجدت بالإضافة الي تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الامور

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