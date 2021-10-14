الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا





يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري الأبطال





تقام مباراة الأهلي مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري، على ملعب الأخير، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





غيابات الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري الأبطال





يفقد النادي الأهلي جهود عدد من لاعبيه في مباراته المقبلة ضد الحرس الوطني بطل النيجر في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويغيب عن الأهلي في مباراة الحرس الوطني كل من: بيرسي تاو وميكيسوني وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وحسام حسن لعدم القيد الإفريقي، ومحمد مجدي أفشة بسبب حصوله على إجازة لإقامة حفل زفافه، ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد الشناوي بسبب الإصابة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني





ستذاع مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس على التليفزيون المصري، حيث تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات البطولة القارية بداية من دور المجموعات.



