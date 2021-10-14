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برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:00 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

أعلن برشلونة عن التفاصيل الخاصة بإصابة نجم دفاع الفريق الأوروجوياني رونالد أراوخو والتي تعرض لها في فترة التوقف الدولي. 

وقال برشلونة في بيان له عبر شبكة الإنترنت: "‏تم إجراء فحوصات طبية لأراوخو في برشلونة صباح اليوم، حيث تأكدت الإصابة العضلية التي تعرض لها في الفخذ الأيمن أثناء مباراة منتخب أوروجواي ونظيره الأرجنتيني يوم الأحد الماضي". 

واختتم النادي الكتالوني بيانه قائلا: "مدة غياب أراوخو تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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