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حبس صاحب محل لحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمنيرة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:03 م
حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس صاحب محل بقالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بالمنيرة الغربية.

حبس صاحب محل بقالة
وباشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع صاحب بقالة بمنطقة المنيرة، لحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل محل البقالة.

وأفادت التحقيقات، بأنه تم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية، وتبين أن صاحب المحل يتاجر في المشروبات الكحولية دون ترخيص.

وألقى رجال المباحث القبض على صاحب محل بقالة، لاتهامه بالاتجار بالمشروبات الكحولية، بمنطقة المنيرة الغربية بدون ترخيص، وضبط بحوزته كميات من المشروبات الكحولية المتنوعة.

وتم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية غير المرخصة، حيث تم العثور على كميات من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، داخل محل بقالة، بمنطقة المنيرة الغربية، وتبين أن صاحب المحل يتاجر بها بدون ترخيص.

إجراءات قانونية 
تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مشروبات كحولية محل بقالة حبس صاحب محل بقالة المنيرة

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التحقيق مع صاحب محل لحيازته مشروبات كحولية مجهولة بالمنيرة

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