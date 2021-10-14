حابي للنشر والتوزيع تطرح رواية الفنان خالد حمدي الجديدة "أنالين" بالمكتبات

أعلنت دار حابي للنشر والتوزيع، عن خروج أحدث إصداراتها من المطبعة وتواجدها في المكتبات، وهي رواية "أنالين"، أولى الأعمال الأدبية لمدير التصوير الفنان خالد حمدي.

وقال الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، مدير عام النشر بدار حابي للنشر والتوزيع، إن الرواية تدور في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل تحدث بطريقة غريبة، وعندما يبدأ رئيس المباحث في فك خيوط الجريمة والتحقيق في ملابساتها، يتعرض هو الآخر للقتل بنفس الطريقة، مما يثير أزمة لدى الشرطة التي تحاول فك طلاسم القضية.

وأشار إلى أن الفنان خالد حمدي، بالرغم من أنه عازف موسيقي في الأساس ومدير تصوير أفلام وثائقية وتسجيلية، إلا أنه تمكن بحرفية من صياغة الأحداث بشكل منظم، وبات الخط الدرامي للرواية واضحاً، والشخصيات والأحداث متناغمة مع بعضها البعض.

يذكر أن دار حابي للنشر والتوزيع، أصدرت قبل عدة أيام رواية "توأم الشعلة" للروائي الكبير أشرف عبدالشافي، ومن المقرر أن تطرح في المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة عدد من الروايات والمجموعات القصصية لعدد كبير من الكتاب المعروفين.