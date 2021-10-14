Advertisements

حابي للنشر والتوزيع تطرح رواية الفنان خالد حمدي الجديدة "أنالين" بالمكتبات

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:04 م
أنالين
أنالين
الفجر الفني

أعلنت دار حابي للنشر والتوزيع، عن خروج أحدث إصداراتها من المطبعة وتواجدها في المكتبات، وهي رواية "أنالين"، أولى الأعمال الأدبية لمدير التصوير الفنان خالد حمدي.

وقال الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، مدير عام النشر بدار حابي للنشر والتوزيع، إن الرواية تدور في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل تحدث بطريقة غريبة، وعندما يبدأ رئيس المباحث في فك خيوط الجريمة والتحقيق في ملابساتها، يتعرض هو الآخر للقتل بنفس الطريقة، مما يثير أزمة لدى الشرطة التي تحاول فك طلاسم القضية.

وأشار إلى أن الفنان خالد حمدي، بالرغم من أنه عازف موسيقي في الأساس ومدير تصوير أفلام وثائقية وتسجيلية، إلا أنه تمكن بحرفية من صياغة الأحداث بشكل منظم، وبات الخط الدرامي للرواية واضحاً، والشخصيات والأحداث متناغمة مع بعضها البعض.

يذكر أن دار حابي للنشر والتوزيع، أصدرت قبل عدة أيام رواية "توأم الشعلة" للروائي الكبير أشرف عبدالشافي، ومن المقرر أن تطرح في المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة عدد من الروايات والمجموعات القصصية لعدد كبير من الكتاب المعروفين.

الكلمات المفتاحية

محمد إبراهيم طعيمة رواية أنالين دار حابي للنشر والتوزيع الفنان خالد حمدي

أخبار تهمك

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 16 ساعة

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. البث المباشر لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تزامنًا مع عيد ميلاد الكاتبة مي خالد.. العربي للنشر تصدر روايتها الجديدة

العربي تصدر "تمار" لـ مي خالد تزامنًا مع فوز المؤلفة بجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة

ثلاث روايات عربية جديدة عن العربي للنشر والتوزيع لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019

"زيدان" يُوقّع روايته الثانية مع "تويا" بعد نجاحات "أفيزيا"

أقوى 100 كتاب للدورة الـ51

أبرز الفائزين بجوائز معرض القاهرة للكتاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements