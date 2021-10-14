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رد ناري من خالد الجندي على فتوى شاذة منسوبة له عن عصمة الأنبياء (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:07 م
الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
شيماء حسن
رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على فتوى منسوبة إليه بشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصومًا عن الخطأ.

خالد الجندي
وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "شوف الدجل الذي يمارسه البعض، أحد الكتاب كتب فتاوى مثيرة للجدل للداعية خالد الجندي في ذكرى مولده النبي ليس معصومًا، قطع لسانك أيها الكاتب أمال مين اللي معصوم أنتوني كوين مثلا انتوا بتشربوا حاجة ولا إيه".

عصمة الأنبياء 
وأضاف: "النبي وبقية الأنباء ليسوا معصومين من الخطأ مثال بسيط على الذي ينتشر على السوشيال ميديا، احذروا اسمع منا ولا تسمع عنا من يكتبوا هذا الكلام حسابهم عند الله عز وجل".

واستطرد: "نحن نؤمن بعصمة الأنبياء ونبرأ إلى الله ممن ينتقص في حقهم ومن يزيلهم عن أقدارهم، نؤمن أن الأنبياء منزهين عن الخطيئة والذنب والمعصية ونؤمن أن الخطأ البشري والنسيان لا يردان عن الأنبياء".

الكلمات المفتاحية

فتوى شاذة عصمة النبي محمد عصمة الانبياء خالد الجندي

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