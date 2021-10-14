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هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:09 م
هشام عباس وسط فريق العمل
هشام عباس وسط فريق العمل
شيماء الريس
بدأ الفنان هشام عباس اليوم الخميس، في تصوير فيديو كليب جديد، في محافظة بورسعيد، حيث يغني الفنان للمحافظة وأشهر معالمها.

وكشف هاني العراقي مدير إنتاج كليب الفنان هشام عباس، أن أسم الأغنية الخاصة ببورسعيد هو: "بورسعيد والرحلة بورسعيد وأيام زمان".

وأضاف في  تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الأغنية ستتحدث عن معالم المحافظة وميادينها وشوارعها التي لا توصف من جمالها، مؤكدُا أن بورسعيد من أهم معالم مصر السياحية.

وبدأت رحلة التصوير للكليب الجديد داخل محافظة بورسعيد من الممشى السياحي المطل على مجرى قناة السويس الملاحي، والتصوير بساحة مصر أمام تمثال مصر "أم الدنيا" بمشروع ساحة مصر.

وانتقل فريق العمل والفنان هشام عباس بعد ذلك إلى شارع 23 يوليو حيث تم التصوير أمام مسجد عبدالرحمن لطفي - أحد المساجد التاريخية ببورسعيد، ثم في ميدان الشهداء والمشهد الرائع لمئات الحمام المجتمع بالميدان.

وحرص أهالي محافظة بورسعيد، على التقاط عددًا من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة
هشام عباس يغني لبورسعيد.. ويبدأ تصوير "الكليب" من أشهر معالم المحافظة

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هشام عباس معالم بورسعيد اغنية لبورسعيد اخبار مصر اخبار بورسعيد

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