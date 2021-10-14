Advertisements

الزمالك يتلقى تأكيدًا بإقامة مباراة توسكر بدون جماهير

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:12 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي

قال خالد الأبيض سفير مصر بدولة كينيا أن مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، ستقام بدون حضور جماهيري وذلك بسبب الإجراءات الطبية في كينيا على هامش انتشار فيروس كورونا.

وقام سفير مصر في كينيا بزيارة بعثة فريق الزمالك اليوم الخميس في فندق الإقامة في العاصمة الكينية نيروبي للاطمئنان على أفراد البعثة.

وكانت بعثة الفريق الأبيض اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال٢٠٢٢، وهم محمد أبو جبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي .

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا توسكروالزمالك توسكر الزمالك

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

منذ ساعتين و 18 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. البث المباشر لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكيني

الزمالك يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا

برنامج اليوم الأول للزمالك في كينيا

دوليين الزمالك يغادرون لكينيا مساء اليوم

الجزيري والمثلوثي يصلان القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

بعثة الزمالك تكتمل في كينيا بوصول الدوليين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements