الزمالك يتلقى تأكيدًا بإقامة مباراة توسكر بدون جماهير





قال خالد الأبيض سفير مصر بدولة كينيا أن مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، ستقام بدون حضور جماهيري وذلك بسبب الإجراءات الطبية في كينيا على هامش انتشار فيروس كورونا.





وقام سفير مصر في كينيا بزيارة بعثة فريق الزمالك اليوم الخميس في فندق الإقامة في العاصمة الكينية نيروبي للاطمئنان على أفراد البعثة.





وكانت بعثة الفريق الأبيض اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال٢٠٢٢، وهم محمد أبو جبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي .





ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا



