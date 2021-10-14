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قرار جديد من التعليم بشأن تلاميذ الابتدائي.. والتنفيذ الأحد المقبل

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:15 م
بعض التلاميذ في مدرسة
بعض التلاميذ في مدرسة
ريما خليفة
وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، أكدت فيه البدء في فعاليات الخطة القومية للقضاء على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في العام الدراسي 2021/2022، بدءا من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

وأكدت الوزارة، أن ذلك جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في الخطة القومية للقضاء على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في العام الدراسي 2021/2022، وبناءً على خطاب مقرر اللجنة العليا للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وكما وجهت الوزارة أيضا بتوعية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بالمبادرة وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وتنفيذ الطلاب لأبحاث عن التغذية السليمة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرحلة الابتدائية الفجر السيسي التعليم أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

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