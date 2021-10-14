قرار جديد من التعليم بشأن تلاميذ الابتدائي.. والتنفيذ الأحد المقبل

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، أكدت فيه البدء في فعاليات الخطة القومية للقضاء على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في العام الدراسي 2021/2022، بدءا من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.





وأكدت الوزارة، أن ذلك جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في الخطة القومية للقضاء على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في العام الدراسي 2021/2022، وبناءً على خطاب مقرر اللجنة العليا للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي.



