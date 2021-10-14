Advertisements

"مدبولي" يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطبيق المعايير الأوروبية على استيراد السلع

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:16 م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية في السلع والمنتجات المستوردة، والعمل على حوكمة منظومة الاستيراد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

رئيس الوزراء
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار تطبيق الدولة حاليًا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، فهناك تكليف من الرئيس بالاهتمام بمعايير ومواصفات السلع التي يتم استيرادها من الخارج؛ بحيث تكون على مستوى عالٍ من الجودة، ولذا فالحكومة تتابع تنفيذ هذا التكليف.

وزيرة التجارة والصناعة
 من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد منظومة لحوكمة الاستيراد تعتمد على الالتزام بالمعايير الأوروبية وأن هذه المنظومة تقوم على محورين؛ الأول يقوم على تعظيم الاستفادة من المنصة الإلكترونية (نافذة) والتي تم إنشاؤها لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة "ACI"، وإعداد بيان بالجهات المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج، ورفع صورة إلكترونية من شهادة الاعتماد الدولي الخاصة بالجهة المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج.

وأوضحت أن المحور الثاني من المنظومة يعتمد على تعزيز نظام المطابقة المصري لحوكمة دخول المنتجات إلى الأسواق المصرية (محلى ومستورد)، ويعتمد ذلك في المقام الأول على منظومة تقييم مخاطر، لتصنيف المنتجات إلى (عالي الخطورة – متوسط الخطورة – منخفض الخطورة) على أن يتم تطبيق هذا النظام مرحليا.

وأشار الدكتور حسين منصور، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت أول من قام بتطبيق مفهوم المخاطر، بمعايير محددة، ودرجات مختلفة، مضيفا أنه يتم تقييم التجربة حاليا، وأن الهيئة تقوم بإعداد النسخة الجديدة من هذه المعايير إذ أنها معايير مرنة طبقا للمستجدات، لافتا إلى أنه مع تطبيق المنظومة، فإنه من المستهدف تخفيض زمن الإفراج عن السلع الغذائية في مدة 3 أيام، بينما المدة الآن 5 أيام، حيث تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التأكد من جودة السلع المستوردة، وفي الوقت نفسه سرعة الإفراج عنها.

الكلمات المفتاحية

معايير أوروبية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء السيسي الجمارك استيراد السلع

أخبار تهمك

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ ساعة و 26 دقيقة

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعة و 12 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. البث المباشر لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى

منذ ساعة و 14 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير المالية يكشف الآثار الايجابية لمشروع ميكنة الجمارك

"نجم": مشروع نافذة نقلة نوعية في تعامل وكلاء الشحن المصريين والأجانب مع المنافذ الجمركية

وزير المالية: تقليل تكلفة السلع بالأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ينطلق في يوليو المقبل.. كيف استعدت مصر لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات؟

رئيس الجمارك: تقليص زمن الإفراج الجمركى حتى تكون الموانىء بوابات عبور فقط

وزير المالية: الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات لفرص تنموية لبناء "الجمهورية الجديدة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements