Advertisements

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:20 م
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة على كافة الانحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين
وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس الجمعة
وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدًا الجمعة
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة
هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد ظواهر جوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

شاهد.. البث المباشر لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى

منذ ساعة و 16 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ نصف ساعة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل - غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

طقس ناري.. "الأرصاد" تعلن درجات حرارة غدا الجمعة

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا السبت

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements