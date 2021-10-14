هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غدٍ الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021م وحتى الأربعاء 20 من الشهر ذاته.



وذكرت هيئة الأرصاد في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيس بوك" اليوم الأربعاء أنه اعتبارًا من الجمعة والسبت المقبلين سيشهد الطقس ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.



حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.