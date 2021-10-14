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إصابة دينا الشربيني قبل حفل افتتاح الجونة السينمائي (صورة)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:22 م
دينا الشربني
دينا الشربني
مي مرسي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة دينا الشربيني، ظهرت وهي مصابة في قدمها حيث ارتدت قدما طبية وذلك قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني في فيديو، مع الفنان حسن أبو الروس أثناء استعدادهما لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألق "الشربيني" وهي ترقص على أحد أغاني "أبو الروس".

وينطلق بعد قليل فعاليات حفل افتتاح  مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بحضور عدد من نجوم الوطن العربي.
إصابة دينا الشربيني قبل حفل افتتاح الجونة السينمائي (صورة)
إصابة دينا الشربيني قبل حفل افتتاح الجونة السينمائي (صورة)

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