عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية





كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، حقيقة تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة..





وأكد المصدر، أن كل ما يتردد عن تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية غير صحيح بالمرة، وأن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو لأي قلق، موضحًا أنه يمارس حياته بشكل طبيعي في الوقت الحالي.





وأشار المصدر، أن أسرة مؤمن زكريا غاضبيا غاضبة من الأخبار التي تنتشر عن تدهور حالته الصحية وأن اللاعب يعاني من أزمات صحية، لأن ما يتردد بعيد كل البعد عن الواقع.



