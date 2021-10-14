تونس .. قيس سعيد يصدر أوامر رئاسية جديدة تخص البرلمان

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، قرار رئاسي بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان المجمد وعدد من المسؤولين في الديوان حسبما أعلنت "سكاى نيوز عربية".





وبحسب إذاعة شمس التونسية، يعقد أول مجلس وزاري للحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، اليوم.

يشمل الاجتماع استعراضا لجملة من الملفات المهمة ومن بين الملفات التي ستطرح في جدول أعمال المجلس الوزاري الملف الاقتصادي، إذ سيتم التطرق إلى الملفات المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية لتسير عجلة العمل فى مؤسسات الدولة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد دعا بالأمس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، خلال لقاء جمعه بها، بقصر قرطاج، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لوضع حد “للمضاربة والترفيع في الأسعار والتنكيل بالشعب بالاستعانة بالقوّات المسلحة الأمنية”.

وحذر سعيد، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المضاربين والمحتكرين ومصالح مخازن التبريد "الذين يعبثون بقوت الشعب ومن يقف وراءهم من وراء الستار واللوبيات"، قائلا "ستأتي اللحظة، التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون".