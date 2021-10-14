المترو يخصص قوافل طبية لتطعيم العاملين بالخط الأول والثاني

قام المهندس على الفضالي، رئيس مجلس الإدارة لشركة المترو والعضو المنتدب للدعم الفني، بتكليف أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، بتكليف فريق عمل العلاقات العامة بالتنسيق مع فريق العمل التابع لوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة القليوبية والإدارة الطبية بشركة مترو الأنفاق.



قوافل طبية

وخصصت الشركة قوافل داخل المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وذلك لتسجيل وتلقى جميع العاملين بالشركة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وقامت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، على مدار أسبوع بتسجيل وتطعيم عدد ١٢٨٩ موظفا وموظفة بالشركة وذلك داخل المبنى الإداري بحمامات القبة ومبنى رمسيس كومبلكس، وأيضا داخل ورش شبرا الخيمة ومحطة شبرا الخيمة بالخط الثاني ومحطة المرج الجديدة بالخط الأول.



تطعيم العاملين بالمترو

وأكدت الشركة في بيانها أنه سيتم الاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بجميع المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح فيروس كورونا.