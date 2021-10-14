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بوكتينيو يكشف عن مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:30 م
مبابي
مبابي
وكالات
قدم ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم تقييما أقل حسما في احتمالات بقاء كيليان مبابي مع الفريق، ولكنه قال إن "الموقف مازال مفتوحا" وسط اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب.

وارتبط اسم مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، كثيرا بالانتقال لريال مدريد، وكشف اللاعب الفرنسي عن رغبته في الانتقال للريال مع بداية الموسم.

وانتقد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بشدة ريال مدريد لسلوكه " غير المحترم" في مطاردة مبابي على مدار العامين الماضيين.

وكان ليوناردو واثقا بشأن حظوظ ناديه في تمديد تعاقد مبابي، 22 عاما، ولكن بوكيتينو كان أقل تفاؤلا بشأن تقييمه لمستقبل مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقال بوكيتينيو في مقابلة مع إذاعة "ماركا" الإسبانية و"كوبي":" مبابي بخير، إنه فتى هادئ ولديه شخصية قوية، وشخصية اجتماعية للغاية، إنه واضح بشأن الأشياء ويحب كرة القدم، إنه ناضج للغاية بالنسبة لشاب يبلغ 22 عاما".

وأضاف: "كيليان سيتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه والنادي سيفعل كل شيء ممكن لإبقائه، لأننا نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم بعمر 22 عاما".

وأضاف: "أثق في حقيقة أن الموقف مازال مفتوحا وفي المستقبل يمكن لأي شيء أن يحدث، الموقف الذي اتخذه قبل أشهر قليلة ربما يتغير في المستقبل، بكل تأكيد فإن سان جيرمان نادي لديه الطموح والقدرة على إقناعه وتقديم له أشياء لكي يتمكن من البقاء وأن يكون سعيدا، احتمالات تغيير رأيه تبقى موجودة".

وقدم بوكيتينو أيضا تحديثا عن قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، الذي انضم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ولكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب الإصابات.

واقترب راموس، 35 عاما، من استعادة لياقته بعد بداية محبطة في باريس، ويلتقي سان جيرمان مع آنجيه يوم الجمعة، قبل مواجهة لايبزيغ في دوري أبطال يوم الثلاثاء.

وقال بوكيتينو "لسوء الحظ، راموس لم يبدأ التدريبات حتى الآن مع الفريق، ولكنه اقترب، سعداء بهذا التطور، إنه بطل عظيم، وشخص لا يوجد شكوك بشأن إمكاناته وموهبته الكروية، لا يمر بوقت جيد حاليا ولكنه قوي".

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مستقبل مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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