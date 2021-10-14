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وزير الزراعة يبحث مع اتحاد الدواجن أليات توفير اللحوم البيضاء والبيض بأسعار مناسبة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بأسعار مناسبة وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وضبط الاسعار والقضاء على جشع التجار .

وقال وزير الزراعة ان اتحاد الدواجن على استعداد أيضا لتلبية احتياجات كافة المنافذ الحكومية الأخرى وأكد أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء ويستوعب حوالي 4 مليون فرصة عمل وأكثر من 100 مليار جنية استثمارات .

مشيرا إلى أن الدولة حريصة توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتح مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها .

حضر اللقاء د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن.

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