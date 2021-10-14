Advertisements

وزير التعليم: 65% من الطلاب معفيين من دفع المصاريف

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:21 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
كساب أحمد
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على شكوى أولياء الأمور من ارتفاع مصاريف الكتب التي تقدر بـ300 جنيه، قائلًا: "مصاريف الكتب لم تتغير منذ العام الماضي، ويعفى من دفع هذه المصاريف الكثير من الفئات".

وزير التعليم 
 وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المعفيين من دفع الرسوم الدراسية أو مصاريف الكتب هم "أبناء شهداء 25 يناير والأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي، والمساعدة الخاصة بوزارة التضامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وأبناء الذكور المفرج عنهم حديثا غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين، وشمال سيناء، ومدراس التربية الخاصة، ومدارس صديقة للفتيات".

مصاريف الكتب
 وأشار إلى أن مصاريف الكتب تنفق على تطوير التعليم والأنشطة الطلابية وديون عام الوزارة والمدراس والمعامل والنشاط الثقافي والمكتبات المدرسية، وخامات ومستلزمات امتحانات النقل، وصيانة المدراس والمعدات ورعاية اليتامى والتربية الخاصة، والتأمين على الطلبة ضد الحوادث، معقبًا: "بنصرف كل ده من الـ300 جنيه اللي الطالب بيدفعهم مصاريف دراسية".

ولفت إلى أن عدم دفع هذه المصاريف يؤدي إلى عجز في مستلزمات العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الفئات المعفية من دفع المصاريف الدراسية أو مصاريف الكتب تصل لـ65% من مجموع الطلاب، وما تم تحصيله حتى الآن لا يزيد عن 12%.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي المصاريف الدراسية الطلاب التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ ربع ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ ساعتين و 54 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 17 ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

التعليم: تعليمات من الوزير بتسليم الكتب للطلاب بغض النظر عن دفع المصاريف

رسميًا.. "التعليم" تقرر إعفاء هذه الفئات من دفع مصاريف المدارس هذا العام

بعد تحديدها.. قائمة المستثنين من رسوم المصروفات المدرسية

بالتقسيط.. تسهيلات التعليم لسداد المصروفات الدراسية

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

مع انطلاق العام الجديد.. تعرف على طرق سداد المصروفات المدرسية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements