وزير التعليم: 65% من الطلاب معفيين من دفع المصاريف

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على شكوى أولياء الأمور من ارتفاع مصاريف الكتب التي تقدر بـ300 جنيه، قائلًا: "مصاريف الكتب لم تتغير منذ العام الماضي، ويعفى من دفع هذه المصاريف الكثير من الفئات".



وزير التعليم

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المعفيين من دفع الرسوم الدراسية أو مصاريف الكتب هم "أبناء شهداء 25 يناير والأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي، والمساعدة الخاصة بوزارة التضامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وأبناء الذكور المفرج عنهم حديثا غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين، وشمال سيناء، ومدراس التربية الخاصة، ومدارس صديقة للفتيات".



مصاريف الكتب

وأشار إلى أن مصاريف الكتب تنفق على تطوير التعليم والأنشطة الطلابية وديون عام الوزارة والمدراس والمعامل والنشاط الثقافي والمكتبات المدرسية، وخامات ومستلزمات امتحانات النقل، وصيانة المدراس والمعدات ورعاية اليتامى والتربية الخاصة، والتأمين على الطلبة ضد الحوادث، معقبًا: "بنصرف كل ده من الـ300 جنيه اللي الطالب بيدفعهم مصاريف دراسية".



ولفت إلى أن عدم دفع هذه المصاريف يؤدي إلى عجز في مستلزمات العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الفئات المعفية من دفع المصاريف الدراسية أو مصاريف الكتب تصل لـ65% من مجموع الطلاب، وما تم تحصيله حتى الآن لا يزيد عن 12%.

