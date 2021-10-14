Advertisements

المغرب .. تعيين وزير صحة جديد خلفًا لنبيلة الرميلي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
وكالات
أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، اليوم، قرار بتعيين خالد آيت الطالب، وزير للصحة، وذلك خلفًا لنبيلة الرميلي بعد تكليفها بإدارة الدار البيضاء.
 
وجاء ذلك بناء على طلب رفعه رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، للنظر، بإعفاء نبيلة الرميلى وزيرة الصحة التى تم تعينها الأسبوع الماضي، بناء على طلبها للتفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذى تتطلبه منها هذه المهمة وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللاعمال المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمتابعة اليومية التى يتطلبها قطاع الصحة؛ خاصة فى ظروف الجائحة.

ويأتى هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور.

الكلمات المفتاحية

نبيلة الرميلي تعيين وزير للصحة في المغرب الملك محمد السادس المغرب العاهل المغربى

أخبار تهمك

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ ثلث ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

المغرب يطلق أسرع قطار في أفريقيا بحضور ماكرون

أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس جديد للهيئة العامة للطيران المدني

العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ويكلفه بتشكيلها

المغرب يختار سيدة لرئاسة بلدية العاصمة الرباط

الملك محمد السادس يعلن تعيين أعضاء حكومة مغربية جديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements