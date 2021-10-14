المغرب .. تعيين وزير صحة جديد خلفًا لنبيلة الرميلي

أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، اليوم، قرار بتعيين خالد آيت الطالب، وزير للصحة، وذلك خلفًا لنبيلة الرميلي بعد تكليفها بإدارة الدار البيضاء.

وجاء ذلك بناء على طلب رفعه رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، للنظر، بإعفاء نبيلة الرميلى وزيرة الصحة التى تم تعينها الأسبوع الماضي، بناء على طلبها للتفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذى تتطلبه منها هذه المهمة وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللاعمال المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمتابعة اليومية التى يتطلبها قطاع الصحة؛ خاصة فى ظروف الجائحة.





ويأتى هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور.