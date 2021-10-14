574 مليون دولار صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال 8 أشهر









قال عضو المجلس التصديري التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية المهندس هاني سلام إن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا 24% بقيمة 574 مليون دولار خلال الفترة (يناير - أغسطس) 2021 مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي; معوضا التراجع الذي شهده في 2020 نتيجة الركود الذي أصاب التجارة العالمية وإجراءات الإغلاق العالمي مع بداية انتشار جائحة كورونا.





وأضاف سلام خلال مشاركته بفاعليات الدورة ال`11 لمعرض (إيجي ستيتش أند تكس) - أن صادرات القطاع حققت معدلات نمو إلى الدول العربية بنحو 54% وإلى الاتحاد الأوروبي بنحو 12%، كما شهدت الصادرات للدول الأفريقية نمو بنسبة 16%.





وحول أهم أكبر الدول المستوردة لمنتجات القطاع، أوضح أن (إيطاليا - الجزائر - السعودية - ألمانيا - تونس - الأردن) تعد من أهم الدول، مشيرا إلى أنه على مستوى المنتجات المصرية الأكثر تصديرا من حيث القيمة تأتي الأقمشة المنسوجة من بوليستر على رأس القائمة بمعدل نمو 16% يليها الغزول القطنية بمعدل نمو 17%، ثم الغزول من ألياف تركيبية بمعدل نمو 82% وأقمشة الجينز بمعدل نمو 48%.





وأشار إلى أن المجلس في إطار استراتيجيته لزيادة صادرات القطاع يعتزم خلال الفترة المقبلة التركيز على عقد لقاءات ثنائية بين المصدرين والمستوردين، والترويج لمنتجات القطاع دوليا من خلال المشاركة المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مكاتب شراء الماركات العالمية.





ولفت إلى أن المجلس سيقوم بالترويج المحلي لمصدري القطاع من أعضاء المجلس لدى مصدري الملابس الجاهزة من أجل تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، منوها بأن المجلس سينظم بالتعاون مشروع (جيتكس - ميناتكس) مصر بتنظيم بعثة تجارية داخلية من تونس خلال ديسمبر المقبل; لاستكشاف الإمكانات التصديرية المصرية من غزول القطن والبوليستر وأقمشة تصنيع الملابس الجاهزة والملابس الرياضية وغيرها من المنتجات.





وقال إنه سيتم تنظيم بعثة مشترين من تونس ديسمبر المقبل لقطاع أقمشة الأثاث والستائر وأقمشة المفروشات المنزلية على هامش معرض (إيجي هوم تكس) في فبراير 2022، كما سيشارك بفعاليات معرض (هايمتكستيل) المقام بدولة ألمانيا يناير 2022، فضلا عن بدء الإعداد للمعرض الدولي (ديستينشن أفريكا) المقام بالقاهرة في نوفمبر 2022.





وأضاف أنه سيتم استئناف ورش العمل التعريفية بعد توقفها خلال الفترة السابقة إتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على تقديم الدعم الفني والمعلوماتي لشركات القطاع، بالإضافة إلى أنشطة الترويج لمنتجات القطاع بالأسواق الخارجية لتيسير وصول المشتريين الأجانب لأنسب شركائهم التجاريين في مصر.

وأكد أن المجلس يقوم بالاستفادة من خبرات الدول الرائدة في صناعة الغزل والمنسوجات مثل (الصين - بنجلاديش - فيتنام - الهند - وهونج كونج) من خلال تلبية المعايير الدولية للمنتج، وتنوع وقوة سلاسل الإنتاج من الألياف حتى المنتجات النهائية والتحول من الإنتاج بكميات كبيرة وأسعار منخفضة للإنتاج المعتمد على ارتفاع القيمة المضافة، تمتع المنتجات بالعصرية والابتكار في التصميم، توافر العمالة الماهرة بتكلفة اقتصادية مربحة.





وأشار إلى التعاون مع مكاتب الشراء لكبرى شركات الموضة والملابس العالمية (Buying Offices) كأحد أهم الأدوات لزيادة الصادرات فهي تعمل كحلقة وصل بين متطلبات المشتريين الدوليين والموردين والمصدرين لمدخلات الإنتاج في البلد أو النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيها.





ونوه بأن جذب تلك المكاتب وتشجيعها على التواجد الفعلي في مصر من شأنه خلق فرص تجارية متعددة ودفع الصناعة المحلية نحو تطوير وتحسين منتجاتها وفقا لمعايير ومتطلبات مكاتب الشراء.





وحول البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، قال سلام إن تلك المنظومة لاقت استحسانا كبيرا من المصدرين لما تحتويه من نسب محفزة على المزيد من الإنتاج والتصدير، كما أنها تمنح رسائل الثقة وتظهر حرص الدولة على خلق بيئة جاذبة وداعمة للاستثمار المحلي أو الأجنبي بغرض التصدير.





وأضاف أن برنامج رد الأعباء التصديرية يرتبط بقدرة المصانع على اتخاذ العديد من القرارات الهامة في مباشرة الأعمال التجارية مثل التسعير التنافسي، والتوجه لأسواق جديدة، وإبرام التعاقدات التصديرية طويلة المدة، والاستثمار في تطوير المنتج والتوسعات الإنتاجية، والتوسع في آليات التسويق والتحول نحو الرقمية وغيرها من القرارات التي تتطلب ثقة المصدر في توافر واستقرار منظومة رد الأعباء.





وحول المشاركة بمعرض (إيجي ستيتش اند تكس) لهذا العام، أوضح أن المجلس يسعى من خلال تواجده بالفعاليات والمعارض المحلية المتخصصة بالقطاع إلى تشجيع غير المصدرين من الشركات على توجيه منتجاتهم للسوق الخارجية والاستعانة في ذلك بما يقدمه المجلس من خدمات متعددة مثل التسويق والخدمات الترويجية، وبناء القدرات والتدريب، والمعلومات وإحصاءات التصدير، بالإضافة إلى تمثيل القطاع لدى الجهات الحكومية وغيرها من الخدمات.





ويعد معرض (إيجي ستيتش أند تكس) أحد أهم الفعاليات المحلية التي تنجح في جذب العديد من الشركات، بالإضافة إلى متخصصي الصناعة من الزائرين والخبراء في تقنيات التصنيع من العارضين.