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حقوق إنسان البرلمان: القانون لم يستثن الأطباء من الحبس الاحتياطي (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:23 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
كساب أحمد
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، وذلك في حالة وجود بعض الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة.

الحبس الاحتياطي للأطباء  
وأضاف "أبو العلا"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.

حقوق إنسان البرلمان 
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في القانون ولكن بأمر من النائب العام، موضحا أن الطبيب لا يمكن أن يكون متعمدا هذا الخطأ والذي قد يكون عدم تخصص أو إهمال أو عدم اعتبار معايير مهنية وهو ما ينظمه القانون.

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