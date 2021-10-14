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موعد مباراة توسكر ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
موعد مباراة توسكر ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة توسكر ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا مطلوب من قبل جماهير وعشاق القلعة البيضاء، حيث يخوض نادي الزمالك أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة توسكر ضد الزمالك

وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة توسكر ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية خارج أرضه ضد توسكر الكيني في الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 2:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توسكر ضد الزمالك

شاهد مباراة توسكر ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا على قناة الزمالك أو قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل نادي الزمالك ضد توسكر

أعلنت باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك، عن ضم 24 لاعبا لقائمة فريق الزمالك استعدادا لمواجهة توسكر، وتضم كل من محمد أبو جبل، ومحمد عواد، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، محمود حمدي الونش، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي، وأحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، وحازم إمام، وحسام عبد المجيد، وعبد الله جمعة، أحمد زكي، وفي خط الوسط، يتواجد طارق حامد، ومحمد أشرف روقا، وإسلام جابر، محمود عبد العزيز، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي، وإمام عاشور، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وحمدي علاء، والسيد عبد الله نيمار، وسيف جعفر، وفي الهجوم، يوسف أوباما، وسيف الدين الجزيري.

موعد مباراة توسكر ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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