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حكاية عشرينية حملت سفاحا من خطيبها.. ورضيع على السلم يكشف المستور

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:26 م
رضيع- أرشيفية
رضيع- أرشيفية
إيمان عبد العاطي
علاقة غير شرعية أثمرت عن طفل لسفاح قادت رجال مباحث الجيزة إلى فك طلاسم العثور على جثة رضيع مجهول الهوية داخل إحدى المنازل بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

مدير مباحث الجيزة
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بورود إشارة للمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل إحدى المنازل بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها كاملة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد جمال برغش معاون المباحث وبالفحص والمعاينة عثر على جثة طفل لم يمر على ولادته سوى ساعات معدودة.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن ربة منزل عمرها 22 سنة، كانت تربطها علاقة عاطفية بممرض، انتهت بخطبتهما قبل فترة ليست بقصيرة.

علاقة غير شرعية
علاقة غير شرعية جمعت الفتاة وخطيبها خلال فترة الخطوبة، أثمرت بحملها سفاحا، ولدى علم الأخير بالأمر، قرر فسخ الخطوبة: "أنا مش هتحمل غلطتك.. اتصرفي مع نفسك".

طوال الـ 9 شهور، أخفت العشرينية حملها عن الجميع، حتى موعد الولادة، لتضع رضيعها داخل دورة مياه مسكنها، قبل أن تحمله وتخفيه داخل غرفتها حتى ساعات متأخرة من الليل.

فور استغراق الجميع في النوم حملت العشرينية جثة رضيعها ووضعته أعلى سلم الطابق العلوي لمسكنها، ومن ثم عادت إلى شقتها مرة أخرى.

مع شروق شمس اليوم الجديد، عثر قاطنو المنزل على جثة رضيع ملقاة على السلم، ليبلغ أحدهم الشرطة التي حضرت في غضون دقائق.


بعرض الأمر على اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بضبط والدة الرضيع وعشيقها، وتمكنت القوات من القبض عليهما.

وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.


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مباحث الجيزة سفاح رضيع خطيب خطوبة السلم

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