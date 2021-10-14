بالمستندات.. الفساد يضرب نادي الدخيلة

تعرض نادي الدخيلة إلى الإغلاق من سنة ٢٠٠٩ حتي ٢٠١٧ بمعرفة الجهة الإدارية، على الرغم من ايداع مخصصات مالية بكشف حساب النادي.





وتم صرف مبالغ مالية من عام ٢٠١٧ حتي الآن، بدون وجود لجنة تيسير أعمال أو مجلس الادارة، سؤال يطرح نفسه لمصلحة من يتم ارسال مخصصات مالية لنادي مغلق، ومنع اعضاء النادي من تسديد الاشتراكات.





حتي يتم تدليس الوقائع بعدم وجود أعضاء، وعدم انعقاد الجمعية العمومية للنادي، ومن المسؤول عن ارسال معلومات مزيفة لوزارة الشباب والرياضة عن عدم تسديد الاعضاء لخمس سنوات متتالية؟، مع العلم أن النادي كان مغلق.



