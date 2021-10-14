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خاص| أول تحرك برلماني عاجل لزيادة المصروفات الدراسية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
علق النائب أشرف سردينة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على واقعة مشاجرة بين طفلين على الجلوس في مقعد داخل الفصل مما أدى إلى مصرع أحدهما، عقب قيام الآخر بضربه بيده في رقبته أثناء تناوله الطعام ما أدى لاختناقه بالطعام ووفاته فور وصوله المستشفى.

تكدسات الفصول مشكلة أزلية

وقال "سردينة" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن هذه الواقعة جاءت نتيجة تكدس الطلاب في الفصول والتي تحتوي على أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، مؤكدا أن كثافة الفصول مشكلة أزليه منذ وقت بعيد، لذلك يجب إيجاد حلول لها في أسرع وقت.

تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين

واقترح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين صباحية ومسائية لتقليل تكدس الفصول، ولكن قد تواجه الوزارة مشكلة عدم وجود عدد كافي من المعلمين للتدريس، لذلك يجب على الوزارة توفير أكبر قدر كافي من المعلمين وتقسيمهم على الفترتين.

وتابع: في حالة توفير معلمين للفترة المسائية قد تواجه الوزارة مشكلة أخرى، ألا وهي عدم وجود ميزانية كافية لهؤلاء المعلمين، لذلك يجب أن يكون هناك حلولا بديله لحل تلك المشكلة.

اقتراح بتحصل رسوم إضافية

واقترح النائب أشرف سردينة، تحصيل رسوم إضافية بسيطة على الطالب لمساعدة الوزارة في توفير ميزانية تكلفة المعلمين الجدد، مع اختلاف الرسوم من مرحلة لأخرى، على سبيل المثال: يتم تحصيل رسوم إضافية في مرحلة رياض الأطفال قد تصل إلى 500 جنيه، وتحصيل 600 في المرحلة الابتدائية، و650 في المرحلة الإعدادية، و700 في المرحلة الثانوية" مع السماح بزيادة المصروفات كل عام، مما يوفر 2 مليار جنية سنويًا للوزارة يساعدها في توفير معلمين جدد برواتب جيده.

وأضاف: "لو جينا نحسبها هنلاقي ولي الأمر هيدفع 50 جنيه في الشهر، ودا تمن علبه سجاير، فا مش كتير على ولي الأمر يدفع مبلغ 500 أو 600 أو 700 جنيه سنويًا من أجل راحة ابنه اللي هياخد اليوم الدراسي على فترتين وهو قاعد مستريح في الديسك الخاص به بالإضافة إلى أن هذا سيساعد في عدم نشر عدوى فيروس كورونا وتقليل حالات الإصابة بالفيروس، وأكيد محدش هيكره إن ابنه يبقى قاعد في أمان ومستريح في الفصل بدل التكدسات اللي بنشوفها في الفصول دي"، مؤكدا أن هذا المقترح يؤدي إلى راحه الطلاب وتخفيف العبء عن الوزارة.

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وزاره التعليم وزاره التربيه والتعليم زياده المصروفات المصروفات الدراسيه

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