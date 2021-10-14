بفستان أسود.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في حفل افتتاح الجونة السينمائي (صورة)

نشرت الفنانة "بوسي شلبي" فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من تجهيزاتها لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.





وظهرت "بوسي" بفستان أسود أنيق أبرو ملامح جمالها، كما اعتمدت على الشعر الملموم، والميك أب الصاخب.





تنطلق بعد قليل فعاليات افتتاح مهرجان الجونة، ويستقبل عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة، والتي تنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

