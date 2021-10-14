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خبير أمني يكشف عن إحصائية العمليات الإرهابية بمصر خلال 7 سنوات (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:29 م
العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب
العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب
شيماء حسن
أوضح العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب، كيفية تعامل الدولة المصرية مع ملف الإرهاب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ثورة 30 يونيو.

مكافحة الإرهاب
وقال "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، إنه منذ عام 2013 كان هناك 306 عمليات إرهابية موجهة ضد الدولة المصرية.

وأضاف أن هذه العمليات وصلت إلى 222 في عام 2014، قبل أن تتضاءل هذه العمليات الإرهابية إلى 8 عمليات إرهابية في عام 2018.

العمليات الإرهابية 
وأشار إلى أن هذه العمليات الإرهابية قلت بصورة كبيرة إلى عملية إرهابية واحدة خلال عامي 2019 و2020، فيما لم تشهد عام 2012 أي عمليات إرهابية حتى الآن. 



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