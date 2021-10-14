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البداية مثيرة.. مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري بالموسم الجديد
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:30 م
محمد زويد
اجريت مؤخرا مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز والتى اسفرت عن وقوع الدراويش فى مواجهة أمام الأهلى بالجولة الأولى.
سيصطدم الإسماعيلى بالزمالك بالجولة الرابعة بينما يلتقى بيراميدز بالجولة التاسعة ويواجه المصرى فى ديربى القنال بالجولة الرابعة عشر.
وجاءت باقى مباريات الإسماعيلى كالتالي :
الجولة الثانية .. سيراميكا – الإسماعيلى
الجولة الثالثة .. البنك الأهلى – الإسماعيلى
الجولة الرابعة .. الإسماعيلى – الزمالك
الجولة الخامسة .. المقاولون العرب – الإسماعيلى
الجولة السادسة ..الإسماعيلى – المحلة
الجولة السابعة .. سموحة – الإسماعيلى
الجولة الثامنة .. الإسماعيلى – فيوتشر
الجولة التاسعة .. بيراميدز - الإسماعيلى
الجولة العاشرة .. الإسماعيلى – الجونة
الجولة الحادية عشر .. المقاصة – الإسماعيلى
الجولة الثانية عشر .. الإسماعيلى - فاركو
الجولة الثالثة عشر .. الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى
الجولة الرابعة عشر .. الإسماعيلى – المصرى
الجولة الخامسة عشر .. الشرقية للدخان – الإسماعيلى
الجولة السادسة عشر .. الإسماعيلى – انبى
الجولة السابعة عشر .. طلائع الجيش – الإسماعيلى