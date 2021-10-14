الجيش اللبناني: القبض على 9 أشخاص متورطين بأعمال العنف في بيروت

أصد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بيان بشأن أعمال العنف في بيروت، وأعلن القبض على 9 من المتورطين فى تبادل إطلاق النار خلال المداهمات التي تمت لضبط الأشخاص الذين إطلقوا النار على المحتجين خلال توجههم لقصر العدل ببيروت.





وأوضحت الجيش اللبناني تفاصيل الحادث، حيث قامت أعمال عنف وتبادل لإطلاق النار فى منطقة الطيونة، بدارو بالعاصمة بيروت، أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، مما تسبب في مقتل عدد من المواطنينن وإصابة آخرين.





وأضافت القيادة أنه على الفور، عزز الجيش انتشاره فى المنطقة، وسير دوريات، كما داهم عددًا من الأماكن بحثًا عن مطلقى النار، وألقى القبض على تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري، مؤكدًا أنه تم مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليهم بإشراف القضاء المختص.





وأوضح البيان أن قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة.





وجددت القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أى مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار فى المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.





ووقعت أعمال العنف صباح اليوم جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.



