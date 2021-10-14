Advertisements

الجيش اللبناني: القبض على 9 أشخاص متورطين بأعمال العنف في بيروت

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أصد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بيان بشأن أعمال العنف في بيروت، وأعلن القبض على 9 من المتورطين فى تبادل إطلاق النار خلال المداهمات التي تمت لضبط الأشخاص الذين إطلقوا النار على المحتجين خلال توجههم لقصر العدل ببيروت.

وأوضحت الجيش اللبناني تفاصيل الحادث، حيث قامت أعمال عنف وتبادل لإطلاق النار فى منطقة الطيونة، بدارو بالعاصمة بيروت، أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، مما تسبب في مقتل عدد من المواطنينن وإصابة آخرين.
 

وأضافت القيادة أنه على الفور، عزز الجيش انتشاره فى المنطقة، وسير دوريات، كما داهم عددًا من الأماكن بحثًا عن مطلقى النار، وألقى القبض على تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري، مؤكدًا أنه تم مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليهم بإشراف القضاء المختص.

وأوضح البيان أن قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة.

وجددت القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أى مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار فى المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

ووقعت أعمال العنف صباح اليوم جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.

الكلمات المفتاحية

محيط قصر العدل لبنان بيروت الجيش اللبناني أعمال عنف في لبنان

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 18 ساعة

بإطلالة جريئة.. أول ظهور لـ رانيا يوسف في الجونة (صورة)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ ثلث ساعة

عاجل - الكشف عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مناصرون لحزب الله وحركة أمل يتظاهرون ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

بيان للرئاسة اللبنانية بشأن إطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل ببيروت

الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى منطقتي طيونة وقصر العدل في بيروت

لبنان: تجدد إطلاق النار في بيروت

مجلس الأمن المركزي اللبناني يعقد اجتماعا طارئا بمقر وزارة الداخلية

6 قتلى وعدة جرحى في بيروت خلال تظاهرة لحزب الله وحركة أمل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements