اقتصادية عجمان تحصل على 5 ملكيات فكرية





حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على 5 ملكيات فكرية تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.





وكرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مكتب الدراسات والبحوث التابع للدائرة والذي حصل على 3 ملكيات فكرية إلى جانب اثنين من موظفي الدائرة وهم سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية لحصوله على مصنف فكري بعنوان "في عجمان " وسالم الغافري لحصوله على مصنف فكري بعنوان " امبراطورية الاستثمار الأجنبي".





وأكد سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن الملكيات الفكرية تشكل حفظاً لحقوق الدائرة ولها أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطوير منظومة العمل في الدائرة وتأثير مستدام على النمو الاقتصادي للإمارة، مشيدا بالموظفين الحاصلين على الملكيات الفكرية، داعيا جميع الموظفين للاقتداء بهم، وتسجيل ملكياتهم الفكرية لحفظ حقوقهم .





‎ وأعرب الحمراني عن شكره للشيخ أحمد بن حميد النعيمي على دعمه الدائم للدائرة وتواجده المستمر الذي يشكل محفزاً رئيسياً لتطوير منظومة العمل دعما للموظفين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في العمل والارتقاء بالعمل الحكومي لرفعة الإمارة.