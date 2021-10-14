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محافظ القليوبية: تطوير المحاكم يشهد طفرة كبيرة لم تحدث من قبل (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:45 م
عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية
عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "تن"، تقريرا مصورا يرصد افتتاح محكمة طوخ بالقليوبية بعد تطويرها بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ومحافظ القليوبية.

محافظ القليوبية 
وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن ما يحدث في تطوير المحاكم بالمحافظة يعد طفرة "محصلتش قبل كده"، مضيفا: "وضع المحاكم والمباني والبنية التحتية اتقلب 180 درجة للأفضل".

نادي القضاة 
والجدير بالذكر، المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، صرح بأنه في سبيل تنسيق أُطر التعاون المشترك مع وزارة العدل تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الاهتمام والتقدير التطوير الملحوظ في أبنية بعض المحاكم؛ عقب أن لمس القضاة في خلال الفترة الأخيرة تطوير وتجديد دور وأبنية العديد من المحاكم ورفع كفاءتها.

وقال السيد، إن النادي اطلع على خطة الوزارة الطموحة في تطوير أبنية المحاكم واستراحات القضاة، والتي تشكلت وتم إعدادها على ثلاث مراحل يتم خلالها تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والاستراحات على مستوى الجمهورية.

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