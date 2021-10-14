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إقامة بطولة العالم للرماية بحضور النجم أمير كرارة
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:55 م
آيه عبد العزيز
أقيم اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، بقيادة الموسيقار عمر خيرت والتي تبدأ من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري.
وكان قد شهد الحفل فقرات فنية بحضور النجم أمير كرارة والمطرب أحمد جمال وكذلك فرق إستعراضية بحضور عدد من الشباب.
تقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ميادين الرماية بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مفاجآت قوية في أول حفل لمونديال الرماية
وكان قد شهد الحفل فقرات فنية بحضور النجم أمير كرارة والمطرب أحمد جمال وكذلك فرق إستعراضية بحضور عدد من الشباب.
تقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ميادين الرماية بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مفاجآت قوية في أول حفل لمونديال الرماية