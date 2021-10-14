دكرنس يفشل فى كسر عقدة دمنهور في القسم الثاني





إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس و دمنهور ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى التى أقيمت على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى بتعادل إيجابى بهدف لمثله.



وبدأ دكرنس اللقاء بتشكيل أساسى على النحو التالى :

عمر ساجد ، محمد ماهر ، أحمد فوزى ، أحمد جمال ، أحمد عيد ، أحمد سمير ، أميدو مواندا ، صلاح زايد ، عادل فكرى ، محمد رمضان ، ڤالو.



بينما بدأ دمنهور بتشكيل أساسى على النحو التالى :

عبدالله محمد ، سعد السعيد ، إسلام زكريا ، محمد صبحى ، أحمد قطب ، رجب جمال ، وائل فوزى، سلامة أحمد ، على أبو طالب ، محروس بومبا ، جلال الشرقاوى.



تقدم دكرنس فى الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه السنغالى سيرچى ڤالو من عرضية صلاح زايد ، بينما أدرك إسلام زكريا التعادل لدمنهور برأسية قوية فى الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الأول.



أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة وائل فرحان و عاونه بلال جمال و منصور حسن ، محمد عادل "حكم رابع" ومراقب مسابقات هشام أبو طالب.



التعادل رفع رصيد دكرنس لخمس نقاط بينما إرتفع رصيد دمنهور لثلاث نقاط عقب نهاية الجولة الثالثة.