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دكرنس يفشل فى كسر عقدة دمنهور في القسم الثاني

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس و دمنهور ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى التى أقيمت على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى بتعادل إيجابى بهدف لمثله.

وبدأ دكرنس اللقاء بتشكيل أساسى على النحو التالى :
عمر ساجد ، محمد ماهر ، أحمد فوزى ، أحمد جمال ، أحمد عيد ، أحمد سمير ، أميدو مواندا ، صلاح زايد ، عادل فكرى ، محمد رمضان ، ڤالو.

بينما بدأ دمنهور بتشكيل أساسى على النحو التالى :
عبدالله محمد ، سعد السعيد ، إسلام زكريا ، محمد صبحى ، أحمد قطب ، رجب جمال ، وائل فوزى، سلامة أحمد ، على أبو طالب ، محروس بومبا ، جلال الشرقاوى.

تقدم دكرنس فى الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه السنغالى سيرچى ڤالو من عرضية صلاح زايد ، بينما أدرك إسلام زكريا التعادل لدمنهور برأسية قوية فى الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الأول.

أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة وائل فرحان و عاونه بلال جمال و منصور حسن ، محمد عادل "حكم رابع" ومراقب مسابقات هشام أبو طالب.

التعادل رفع رصيد دكرنس لخمس نقاط بينما إرتفع رصيد دمنهور لثلاث نقاط عقب نهاية الجولة الثالثة.

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