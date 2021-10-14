تفاصيل جديدة في مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بكرداسة

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل بطريق كرداسة، أن المصاب وصديقه كانا يستقلان الدراجة النارية في طريقهم للعمل صباحًا بطريق كرداسة.



تحقيقات نيابة كرداسة

وأضافت التحقيقات، أن السيارة الربع نقل الذي يستقلها المتهم قامت بقطع الطريق عليهما، فصدمت بهما، لأن المتهم كان يمشي مخالفًا للطريق الصحيح، وبعد اصطدامه بهما فر هاربًا بسيارته.



وأفادت التحقيقات، بأن المتهم كان يستقل سيارة ربع نقل بدون لوحات، قام بصدم الشخصين أثناء استقلالهما لدراجة بخارية (تروسيكل)، فأدى لمصرع أحدهما ونقل الآخر على المستشفى.



واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله عن الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها



كان لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، صدمتهما سيارة ربع نقل بطريق فى كرداسة بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.



غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أنه خلال استقلال شخصين دراجة بخارية، اصطدمت بهما سيارة ربع نقل، ما أسفر عن سقوطهما ومصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



