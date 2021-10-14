بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ترتيب حراس الفريق الأبيض في الفترة المقبلة من الموسم الجديد.





ترتيب حراس مرمى الزمالك





و حدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ترتيب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فى الموسم الجديد بالاتفاق مع أوليفيرا مدرب الحراس.





ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على محمد أبو جبل كحارس أساسى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى الموسم المقبل ويليه محمد عواد والسيد عطية حارس ثالث.





وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة توسكر الكيني ضمن إطار منافسات دور الـ 16 من ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا.



