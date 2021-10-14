مرسيدس مايباخ تتعاون مع دار أزياء للشكف عن سيارة كهربائية اختبارية

أعلنت شركة مرسيدس عن تعاون علامتها التجارية مايباخ مع دار أزياء للكشف عن سياراة كهربائية اختبارية، كما تحمل سيارة مرسيدس الجديدى اسم " Project Maybach".





وستطلق مرسيدس السيارات احتفالًا بمرور 100 عام على علامة مايباخ التجارية، وقد صرحت مرسيدس بأن السيارة ستكون كهربائية، فقد اكتفت بذلك ولم تعلن عن الكثير من التفاصيل.





كما وصفت مرسيدس " Project Maybach" بأنها على عكس أي شيء سبق رؤيته من مرسيدس بنز، وتابعت أن السيارة تجسد إمكانية التصميم غير المربوط بالمخططات الحالية أو مواصفات الإنتاج.



