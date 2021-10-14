محام يكشف سبب عدم إصدار إحصائيات حول الأخطاء الطبية في مصر (فيديو)

قال المحامي أيمن رابح، إنه حتى الآن لا يوجد إحصائية رسمية بعدد أخطاء الأطباء التي تحدث في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، ومن المفترض صدور إحصائيتين كل عام بخصوص الأخطاء الطبية.



أخطاء الأطباء

وتابع "رابح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإحصائيتين ينبغي أن تكون إحداهما من نقابة الأطباء وتأخذ من واقع الشكاوي التي تقدم لها سنويا، والأخرى من الجهاز الإداري للدولة، مثلما تفعل المحاكم وبعض الجهات الحكومية.



نقابة الأطباء

وأردف أنه طالب مرارا نقابة الأطباء بإصدار إحصائية للأخطاء الطبية لكن دون استجابة، موضحا أن المشكلات الإدارية المعتادة تقف عائقا في سبيل تقديم تلك الإحصائية للمجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه ليس هناك قانون يلزم نقابة الأطباء أو غيرها بإصدار إحصائية للأخطاء الطبية، مضيفا أنه يجب وجود تلك الإحصائية من أجل القضاء على الإهمال الطبي في مصر.



